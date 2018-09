Daspo a vita ma con riabilitazione dopo 15 anni e agente sotto copertura | cosa prevede

Il Cdm approva il ddl-anticorruzione : arrivano il Daspo a vita per i condannati oltre i due anni e l’agente sotto copertura : Il consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. oltre al daspo a vita per i corrotti e all'agente sotto copertura, il ddl prevede inoltre l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 323 ter, secondo il quale non sarà punibile chi permetterà agli inquirenti di venire a conoscenza di un reato contro la Pa e non è ancora indagato, a patto che non siano già passati sei mesi dalla commissione del reato.Continua a leggere

Bonafede : Daspo a vita reati sopra 2anni : 19.55 "Se una persona è condannata in via definitiva per corruzione (e 8 nuovi reati sono stati inseriti) non avrà più la possibilità di stipulare contratti con la Pubblica amministrazione".Lo ha detto il ministro della Giustizia Bonafede illustrando il Ddl anticorruzione. "Per condanne fino a due anni,il Daspo può durare da 5 a 7 anni.Quando invece la condanna è superiore a 2 anni il Daspo è a vita", ha aggiunto Bonfede. L'agente sotto ...

Luigi Di Maio annuncia il ddl anticorruzione : “Introdurremo l’agente provocatore e il Daspo a vita per i corrotti” : Luigi Di Maio annuncia che a breve il ddl anticorruzione passerà al vaglio del parlamento. Tra i provvedimenti proposti figurano l'introduzione del daspo a vita per i corrotti e dell'agente provocatore nelle indagini sulla pubblica amministrazione. "Tutti devono sapere che ci si può fidare nel nostro Paese, che si può investire senza il timore di essere danneggiati da chi usa la corsia preferenziale della corruzione", ha dichiarato il ...

