Danimarca | Sisto non legge le maile si ritrova da solo a Vienna

gazzetta

: Danimarca, gaffe Sisto: non legge la mail sullo sciopero e resta solo a Vienna - TuttoMercatoWeb : Danimarca, gaffe Sisto: non legge la mail sullo sciopero e resta solo a Vienna -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Nonostante la notizia dello sciopero dei giocatori dellaabbia fatto il giro del mondo, c'è comunque qualcuno che se l'è fatta scappare. Difficile, ma non impossibile in un mondo in cui si è bombardati dalle notizie. Ancor più difficile non conoscere la notizia di cui si è in qualche modo protagonisti. È quanto successo a Pione, esterno del Celta Vigo e della ...