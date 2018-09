Danimarca | la Nazionale di futsal perde “solo” 3-0 contro la Slovacchia… a calcio a 11!

Danimarca - le stelle della nazionale in sciopero : convocati 6 giocatori di calcio a 5 : Adesso è ufficiale: nella nazionale di calcio della Danimarca che scenderà in campo stasera contro la Slovacchia (in amichevole) e domenica contro il Galles (per la Nations League) sono stati convocati sei giocatori di futsal (o calcio a cinque, per dirla all’italiana). Il motivo? Lo sciopero proclamato dai giocatori danesi di rilievo internazionale, che hanno deciso di fermarsi in polemica contro il nuovo contratto sui diritti di immagine ...

Caos in Danimarca - giocatori e staff tecnico in guerra con la Federazione : la Nazionale di futsal in campo contro Galles e Slovacchia : Secondo la stampa danese, i dissapori tra giocatori e Federazione non verranno sanati in tempo per le gare con Galles e Slovacchia: per questo motivo in campo potrebbe andare la Nazionale di futsal La Nazionale di calcio danese giocherà le prossime due partite con giocatori futsal a causa della accesa disputa tra la Federazione (DBU) e i suoi giocatori. I media danesi indicano che la selezione che si scontrerà con la Slovacchia in ...

Danimarca - Nazionale e Federazione in lite : prossime due gare a rischio : Il precedente accordo è scaduto dopo la fase finale della Coppa del Mondo in Russia, dove la squadra ha raggiunto gli ottavi di finale e finora i colloqui sono stati infruttuosi. Gli sforzi disperati ...