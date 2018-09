Dal '91 ottantenni più che raddoppiati - giovani non si sposano più : Roma, 6 set., askanews, - All'1 gennaio 2018 la popolazione residente in Italia è pari a 60 milioni 484 mila unità: l'età media è di 45,2 anni, riflesso di una struttura per età in cui solo il 13,4% ...