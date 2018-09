Crollo Ponte Morandi | c' è una prima lista di indagati

Ponte Morandi - riapre la pizzeria in zona rossa chiusa dopo il Crollo : “Così proviamo a tornare alla normalità” : La pizzeria ‘San Francesco’ di via Campi si trova a un centinaio di metri dalle macerie del Ponte Morandi a Genova, crollato di fronte alle case di via Fillak e via Porro. Per giorni in zona rossa, senza sapere se e quando avrebbe potuto riaprire, ha inaugurato per la seconda volta, a 40 anni dalla prima apertura. Un segno di speranza a pochi passi dal campo dove gli sfollati attendono ancora di poter rientrare nelle proprie case, i ...

Crollo Ponte - Benetton : "Monito perenne - pronti a decisioni giuste" : ...alle condizioni economiche delle concessioni posso solo dire che quelle di Autostrade per l'Italia sono molto simili a quelle degli operatori del settore autostradale di tutto il resto del mondo. Per ...

Chat sui rischi del ponte prima del Crollo : In Cda della concessionaria gli stessi top manager indicarono quello della sicurezza del viadotto una priorità |

Chat sui rischi al ponte prima del Crollo : In Cda della concessionaria gli stessi top manager indicarono quello della sicurezza del ponte una priorità |

GENOVA - Crollo Ponte MORANDI/ Ultime notizie - Toninelli : "Sfollati a casa per qualche ora"

Prima dell'alba | Prima puntata | Il Crollo del ponte Morandi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22.03 Salvo Sottile cita i 10 morti nel parco del Pollino Prima di occuparsi del ponte Morandi. E si va a Genova. E' il 29 agosto e Sottile raccoglie le testimonianze di chi c'era, di chi ha visto, di chi ha avuto paura. E si racconta la notte degli sfollati.

Genova - Crollo Ponte Morandi. Toninelli : «Ok al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : «Per l'accesso a casa ci sono buone possibilità che le famiglie possano rientrare per qualche ora nelle case per prendere gli effetti personali. È una cosa delicata ma non possiamo evitarlo» assicura ...

Genova - Crollo Ponte Morandi : Autostrade "primi contributi a sfollati"/ Ultime notizie - quando verrà demolito?

Genova - smart working per alleggerire il traffico dopo il Crollo del ponte : Lavorare da casa per non alimentare ulteriormente il traffico, già in tilt dopo il crollo del ponte Morandi, e alleggerire la mobilità in città. È la soluzione che coinvolgerà almeno 500 dipendenti del Comune di Genova, che sono in tutto circa 5 mila e che, grazie allo smart working, per quattro giorni al mese, non avranno bisogno di andare in ufficio per svolgere le loro mansioni. La situazione di emergenza della città diventa ancora più ...

Crollo Ponte MORANDI - PRESTO PRIMI INDAGATI A GENOVA/ Ultime notizie - Di Maio : "nessuno scontro con Toti"

Il Crollo Ponte Morandi : Fico chiede scusa a nome dello Stato : "Alle vittime e ai familiari a nome dello Stato italiano chiedo scusa a Genova". Così il presidente della Camera Roberto Fico durante le comunicazioni del Governo sul crollo di Ponte Morandi.

GENOVA - Crollo Ponte MORANDI : ZONA ROSSA LIBERA A NATALE?/ Ultime notizie - nuovo caos in commissione Mit

Financial Times : "Il Crollo del ponte Morandi è un test sull'abilità del governo di fare politiche" : "Oltre ad attaccare le grandi aziende, i 5 Stelle hanno usato il crollo del ponte per accusare l'establishment politico tradizionale per il suo ruolo di difensore delle privatizzazioni negli anni '90. Questo criticismo ha fatto del disastro di Genova un momento cruciale per l'Italia, che sarà osservato in tutta Europa" perché "è uno dei primi importanti test dell'abilità del governo populista di trasformare la sua ...

Crollo Ponte Morandi - tutto quel che sappiamo in 12 domande e risposte : Sono tre settimane dal Crollo del ponte Morandi, il viadotto di oltre un chilometro con cui l’autostrada A10 scavalcava il torrente Polcevera alla periferia ovest di Genova. E ancora tanti elementi sono da mettere insieme e chiarire. Facciamo il punto della situazione ad oggi, rispondendo per quello che si sa attualmente alle domande più importanti su quanto è accaduto...