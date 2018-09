Crollo Genova | Toninelli | Sfollati a casa per qualche ora

GENOVA - Crollo PONTE MORANDI/ Ultime notizie - Toninelli : "Sfollati a casa per qualche ora" : GENOVA, CROLLO PONTE MORANDI: le Ultime notizie su demolizione e piano ricostruzione. Autostrade, "primi contributi a sfollati della zona rossa". Le novità e le critiche alle autorità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 23:03:00 GMT)

Genova - Crollo Ponte Morandi. Toninelli : «Ok al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : «Per l'accesso a casa ci sono buone possibilità che le famiglie possano rientrare per qualche ora nelle case per prendere gli effetti personali. È una cosa delicata ma non possiamo evitarlo» assicura ...

Genova - smart working per alleggerire il traffico dopo il Crollo del ponte : Lavorare da casa per non alimentare ulteriormente il traffico, già in tilt dopo il crollo del ponte Morandi, e alleggerire la mobilità in città. È la soluzione che coinvolgerà almeno 500 dipendenti del Comune di Genova, che sono in tutto circa 5 mila e che, grazie allo smart working, per quattro giorni al mese, non avranno bisogno di andare in ufficio per svolgere le loro mansioni. La situazione di emergenza della città diventa ancora più ...

Crollo ponte a Genova : ok della Camera a risoluzione M5s-Lega : L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega sulle comunicazioni del governo relative al Crollo del ponte Morandi. Il dispositivo è stato approvato con 296 sì, 129 no e 98 ...

Crollo Genova - bagarre alla Camera sulle "pressioni" subite da Toninelli : Il ministro Toninelli, parlando in Aula alla Camera sul Crollo del ponte di Genova, ribadisce di aver subito "pressioni, interne ed esterne" e attacca i governi precedenti per aver favorito le ...

Genova - Crollo del ponte : ira degli sfollati. E Toti attacca Di Maio : «Lui esterna - noi siamo con loro» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti: «Non potete trattarci come cani a cui buttare l'osso». Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre». Scontro tra governo e istituzioni locali

Crollo Genova - Toti : sfollati in balia elemosine di Di Maio : Genova, 4 set., askanews, - 'Gli sfollati sono in balia delle elemosine di Di Maio perché i soldi che ricevono sono quelli decisi dal governo, quindi da Di Maio stesso. Se pensa che siano pochi, li ...

Crollo Genova - sfollati protestano alla Regione : urla e spintoni : Genova, 4 set., askanews, - Momenti di tensione a Genova davanti al Consiglio regionale della Liguria. Decine di cittadini sfollati dopo il Crollo di Ponte Morandi, che chiedevano di poter rientrare ...

Genova - Crollo del Ponte Morandi Rabbia degli sfollati in Regione : «Vogliamo casa e rispetto» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

Crollo MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Toti : tra 5 giorni il progetto di demolizione : “Entro cinque giorni Societa’ Autostrade ci presentera’ il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi: verra’ illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verita’ sulle cause della tragedia“: lo ha dichiarato il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni ...