Crollo Genova | 20 persone iscritte nel registro degli indagati

Indagate 20 persone e le società Autostrade e Spea Engineering per il Crollo del Ponte Morandi a Genova : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e le società Autostrade e Spea Engineering per responsabilità dell'ente per il crollo del Ponte Morandi a Genova che il 14 agosto ha provocato la morte di 43 persone. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.Le due società rispondono di omicidio colposo plurimo aggravato dal mancato ...

