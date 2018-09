Croazia | Mandzukic ha regalato la sua maglia al fotografo travolto al Mondiale

Ecco la nuova Croazia senza Mandzukic : ci sono otto 'italiani' : ZAGABRIA - La Croazia si rinnova. Il ct dei vicecampioni del mondo, Zlatko Dalic , ha annunciato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Portogallo del 6 settembre e per l'esordio in Nations League contro la Spagna : soltanto 15 dei 24 'eroi' di ...

Mandzukic vuole solo la Juve : 'Lascio la Croazia' : TORINO - ' Cari tifosi, mi è sempre piaciuto parlare in campo piuttosto che fuori. Pertanto, queste parole sono un po' più difficili di quanto sia stato per me fermare un avversario o correre per 120 ...

Mario Mandzukic lascia la Croazia : la lettera dell’attaccante della Juventus : Mario Mandzukic lascia Croazia, addio alla Nazionale, l’annuncio è arrivato dallo stesso attaccante 32enne, con un post su Instagram: “Cari tifosi, mi è sempre piaciuto parlare in campo piuttosto che fuori. Pertanto, queste parole sono un po’ più difficili rispetto a quando ho dovuto superare un avversario o correre per 120 minuti. So quanta felicità mi hanno portato tutti gli incontri, le partite e le vittorie. So quale onore è ...

Croazia - Mandzukic dà l'addio alla Nazionale : L'attaccante della Juventus ha salutato a sorpresa la Nazionale sui social: "E' il momento di lasciare"

Croazia - Mandzukic lascia la Nazionale : "Grazie a tifosi e compagni - ho dato tutto" : Perisic-Mandzukic, la Croazia vola in finale: ecco i gol in 3D sogno mondiale - Una decisione, questa, chiaramente figlia della grande cavalcata in Coppa del Mondo, culminata con la finale persa ...

Francia-Croazia 1-1 La Diretta Autorete di Mandzukic poi il pareggio di Perisic : L'ultimo atto del Mondiale 2018 va in scena al Luzhniki di Mosca e vede di fronte Francia e Croazia. Per i Bleus si tratta della terza finale assoluta dopo quella vinta nel 1998 e quella persa...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia la sblocca Mandzukic ma… con un autogol sfortunato! [VIDEO] : Mondiali di Russia 2018, Francia-Croazia è iniziata con le marce altissime, subito in rete i Galletti di Deschamps grazie ad un autogol Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018, l’ha sbloccata il bianconero Mario Mandzukic con un autogol davvero sfortunato. Suo l’ultimo tocco di testa su una punizione insidiosa calciata dal francese Griezmann. La palla si è insaccata alle spalle di Subasic, il quale nulla ha potuto ...

Francia-Croazia 1-0 La Diretta Autorete di Mandzukic per il vantaggio bleu : L'ultimo atto del Mondiale 2018 va in scena al Luzhniki di Mosca e vede di fronte Francia e Croazia. Per i bleus si tratta della terza finale assoluta dopo quella vinta nel 1998 e quella persa...

LIVE Pagelle Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : 0-0. Mbappè e Griezmann contro Modric e Mandzukic - chi alzerà la Coppa? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi a Mosca alle ore 17.00 Francia e Croazia si giocheranno la Finale del Mondiale di calcio 2018. Chi diventerà campione del mondo? I francesi, comandati da Kylian Mbappè, Paul Pogba e Antoine Griezmann o i sorprendenti croati di Luka Modric, Ivan Perisic e Mario Mandzukic? Il palcoscenico è pronto e le due squadre si contenderanno la Coppa del Mondo, in ...

LIVE Pagelle Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : Mbappè e Griezmann contro Modric e Mandzukic - chi alzerà la Coppa? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi a Mosca alle ore 17.00 Francia e Croazia si giocheranno la Finale del Mondiale di calcio 2018. Chi diventerà campione del mondo? I francesi, comandati da Kylian Mbappè, Paul Pogba e Antoine Griezmann o i sorprendenti croati di Luka Modric, Ivan Perisic e Mario Mandzukic? Il palcoscenico è pronto e le due squadre si contenderanno la Coppa del Mondo, in ...

Mario Mandzukic moglie : la vita privata del calciatore di Juve e Croazia : Chi è la moglie/fidanzata di Mario Mandzukic? È sposato? Tutto quello che si sa su Ivana Tanto campione in campo quanto riservato nel privato. Mario Mandzukic non ama parlare molto della sua vita privata. Tanto che le informazioni a riguardo scarseggiano. Anche su Instagram, dove è seguito da quasi tre milioni di follower, l’attaccante preferisce […] L'articolo Mario Mandzukic moglie: la vita privata del calciatore di Juve e Croazia ...

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Mbappè e Griezmann sfidano Modric e Mandzukic : Ad un passo dalla leggenda. Francia e Croazia scenderanno in campo con i loro uomini migliori in occasione della Finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Novanta minuti, o forse più, per scrivere una pagina di storia sportiva della propria Nazione e tornare a casa osannati da un Paese intero, pronto ad accogliere in festa i propri eroi. Allo stadio Luzhniki di Mosca va in scena oggi, domenica 15 luglio, la partita più attesa dell’anno e a ...

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Poche sorprese tra i Galletti - Mandzukic punta centrale dei balcanici : Domani, domenica 15 luglio (ore 17.00), il Luzhniki Stadium di Mosca sarà teatro della Finale dei Mondiali 2018 di calcio tra la Francia e la Croazia. Un confronto non pronosticabile alla vigilia, soprattutto guardando a quanto fatto dai croati. Match interessante che contrapporrà una delle favorite della vigilia, la formazione allenata da Didier Deschamps, alla compagine di Zlatko Dalic. I transalpini, sulla carta, partono coi favori del ...

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : probabili formazioni. Galletti con Mbappé e Pogba - i balcanici puntano su Mandzukic e Perisic : Francia e Croazia si stanno preparando per affrontare la Finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si contenderanno il titolo iridato allo Stadio Luzhniki di Mosca nel match in programma domenica 15 luglio (ore 17.00): si preannuncia una partita particolarmente accesa e intensa con un’elevatissima posta in palio. I Galletti partiranno con i favori del pronostico ma i balcanici proveranno a fare saltare il banco e a regarli una ...