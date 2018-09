Croazia | la squadra perde 0-2 | l' allenatore si schiera nella ripresa e segna una tripletta

Pazzesco affondo del ct della Croazia - fischiano le orecchie di Ronaldo : 'è solo un egoista - non lo vorrei in squadra' : Il ct della nazionale vice campione del mondo non risparmia invece elogi per Modric: ' una persona brillante sempre disposta ad aiutare gli altri. Non lo ha cambiato né la fama né il Real Madrid né ...

Mondiali : Croazia - stampa esalta squadra : ANSA, - ZAGABRIA, 16 LUG - Nonostante la sconfitta ieri a Mosca nella finale della Coppa del Mondo, in Croazia si è festeggiato fino a notte fonda lo storico secondo posto della nazionale. A Zagabria ...

Mondiali 2018 Russia - Presidente Croazia : 'Squadra di leoni - scritta la storia'. Macron : 'Mercy' : Anche Andrej Plenkovic, primo ministro croato, ha voluto complimentarsi coi suoi: "Per me i nostri ragazzi sono Campioni del mondo! Hanno giocato benissimo, i francesi hanno avuto molta fortuna nel ...