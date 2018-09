Cristiana Capotondi | l’alfabeto dell’acqua

Cristiana Capotondi - pancino sospetto a Venezia : Cristiana Capotondi conquista il Festival di Venezia, sfoggiando un pancino piuttosto sospetto. L’attrice è sbarcata al Lido in occasione della proiezione del film Roma e per presentare il progetto One Ocean Film Unit, realizzato da One Ocean Foundation che comprende diversi cortometraggi che hanno come tema principale l’inquinamento del mare. Cristiana Capotondi ha preso parte all’evento, insieme al regista Paolo Genovese e al ...

Hotel Transylvania 3 : recensione del nuovo film con le voci di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi : Arriva nelle sale il terzo episodio di Hotel Transylvania con le voci di Cristiana Capotondi e Claudio Bisio. Dracula e Mavis hanno l’attività di famiglia oramai ben avviata, il loro nemico storico Van Helsing è stato sconfitto più volte. La famiglia occupa molto tempo nella vita di Dracula, che non si sente pienamente appagato vista l’assenza di una figura femminile. Così per sopperire a tutto lo stress, la figlia Mavis decide di portarlo in ...

Mostra del Cinema di Venezia - Cristiana Capotondi si presenta in forma smagliante [GALLERY] : Cristiana Capotondi veste Tommy Hilfinger alla 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia Tommy Hilfiger annuncia che l’attrice Italiana Cristiana Capotondi ha vestito Tommy Hilfinger al Festival del Cinema di Venezia, il 30Agosto 2018. Cristiana ha indossato un abito nero in crêpe de chine HILFIGER COLLECTION, ossia della più sofisticata e ricercata tra le linee prodotto Tommy Hilfiger, che mixa l’heritage Americano del ...

Melissa Satta e Cristiana Capotondi guidano la carica delle bellissime sul red carpet di Venezia : Melissa Satta, Cristiana Capotondi, Izabel Goulart, Emma Stone, Natasha Stefanenko , in coppia, e molte altre star. Altro giro, altre bellezze: se al debutto della 75ma Mostra del cinema di Venezia è ...

Cristiana Capotondi al mare con Andrea Pezzi ha superato la prova costume : Cristiana Capotondi fotografata in spiaggia con il suo fidanzato Andrea Pezzi: il bacio L’attrice Cristiana Capotondi si trova a Taormina, in provincia di Messina. La Capotondi si trova nella bella località siciliana per ritirare un premio per Nome di donna, un film in cui lei è la protagonista. Cristiana Capotondi, però, ne ha approfittato per […] L'articolo Cristiana Capotondi al mare con Andrea Pezzi ha superato la prova costume ...