Crisi politica in Irlanda del Nord | stipendio tagliato ai parlamentari

Migranti - Macron : “Italia? Crisi politica causata dall’assenza di solidarietà Ue. Ma da xenofobi denunce senza soluzioni” : Sulla questiona Migranti “c’è una Crisi politica in Europa”. E l’hanno prodotta gli Stati Ue con “l’assenza di solidarietà”. E pure: “Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa”. Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori e illustrando le prospettive future della diplomazia francese, ha affrontato anche il tema degli ...

Indaga su Matteo Salvini - la clamorosa vendetta sul pm. Chi lo denuncia - Crisi politica senza precedenti : Il pm che Indaga su Salvini adesso ha le sue grane. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento che sostiene di non dover considerare 'nemici' i migranti, sarà infatti denunciato per 'attentato ...

In Australia c’è una Crisi politica che sembra Game of Thrones : Un'agguerrita minoranza del Partito Liberale sta provando a fare fuori il suo primo ministro, Malcolm Turnbull, che sta facendo di tutto per non perdere il posto The post In Australia c’è una crisi politica che sembra Game of Thrones appeared first on Il Post.

Australia in Crisi politica - 10 ministri rassegnano le dimissioni - : Dopo lo scontro per la leadership interna al partito Liberale, vinta dal premier Turnbull, le figure chiave dell'esecutivo hanno deciso di lasciare l'incarico. Non convincono alcune scelte del premier ...

La Crisi del fiducia e la necessaria alternativa alla politica dello scalpo : 16 agosto 2018 Una profonda crisi di fiducia attraversa la società italiana, una crisi che non accenna in alcun modo ed esaurirsi e che investe sempre nuove dimensioni dell'organizzazione sociale. E ...

Crisi Turchia - necessaria una risposta politica più decisa : Quindi, un considerevole rialzo dei tassi seguito da misure drastiche di consolidamento fiscale continua a rappresentare l'opzione migliore per ri-stabilizzare la lira e salvare l'economia turca dal ...

Nomine Rai : così fan tutti. L’ipoCrisia politica di chi - solo ora - si scandalizza per «l’occupazione selvaggia» : Matteo Renzi, Rai In Rai così fan tutti. Ma proprio tutti. E l’ipocrisia più grande sta nel negarlo, nel fingere che qualcuno sia (stato) più puro di altri. Il recente rinnovo dei vertici di Viale Mazzini ha scatenato accese polemiche sul fronte politico, con il Pd particolarmente scatenato nella critica all’attuale esecutivo, accusato di agire secondo logiche lottizzatorie. “Con Lega e M5s assistiamo all’occupazione ...

Vitalizi - De Luca : “Posizione più idiota è quella del Pd. Si è fatta trascinare in questa sagra di ipoCrisia e antipolitica” : “Vitalizi? La posizione più idiota è quella che ha assunto il Pd. Mi riferisco alle forze storiche del mondo progressista, trascinate in questa sagra dell’ipocrisia, del fariseismo, della stupidità, dell’antipolitica. Tutte stupidaggini“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua rubrica settimanale su Lira Tv. “questa riduzione dei Vitalizi non è un incentivo alla ...

Governo - Visco : prudenza in politica economica - rischio Crisi : Roma, 10 lug., askanews, - Nelle scelte di politica economica ''servono prudenza e lungimiranza, per evitare tensioni o possibili crisi e per non lasciare in eredità agli italiani di domani un debito ...

Migranti - Crisi e contestazioni : la politica ha perso la bussola - nessuno ci capisce più niente : Intendiamoci, non sto accusando nessuno di essersi improvvisamente rincretinito. Il fatto è però che persino là dove il cittadino comune è solito informarsi (partiti, televisioni, giornali) per cercare di raccapezzarsi sull’attuale situazione politica in rapidissima evoluzione, l’incertezza da noi regna sovrana. Il Partito democratico, che dettava la linea politica della sinistra e del centro democratico del Paese, dopo le tremende scoppole ...

Crisi politica tedesca - cosa può accadere oggi e perché è importante per l'Italia : perché il leader della Csu e ministro degli Interni Horst Seehofer vuole dimettersi?Seehofer è entrato in rotta di collisione con Angela Merkel dal