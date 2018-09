Crisi delle criptovalute!

Tv e smartphone i "killer" delle coppie. Rapporti in Crisi anche sotto le lenzuola : Tutti quelli che hanno una tv hanno il 6 per cento di probabilita' in meno di fare sesso. A scoprirlo una ricerca effettuata dall'Universita' del Delaware, Usa,, secondo la quale nel mondo le persone sembrano preferire la compagnia 'elettronica' ovvero quella della televisione, rispetto a quella umana. I ricercatori sono convinti che la riduzione del 6 per cento dei Rapporti ...

Venezuela in Crisi - boom delle criptovalute per difendersi dall’iperinflazione : Per i Venezuelani l’accesso alla valute digitali si è trasformato in uno spiraglio di libertà personale e, soprattutto, in un sistema per salvaguardare i propri soldi, senza dover correre a spenderli non appena ricevuti, per evitare che siano mangiati dall’implacabile aumento dei prezzi. Il fenomeno è accompagnato da un incremento vertiginoso degli esercizi commerciali che adottano la criptovaluta come mezzo di ...

Rohingya : Save the Children - ad un anno dall'inizio della Crisi un allarmante numero di bambini rimasto orfano a causa delle brutali ... : Ancora nessuna condanna o indagine imparziale e indipendente su questi crimini Un bambino Rohingya su due fuggito in Bangladesh senza i genitori è rimasto orfano a causa delle brutali violenze. Lo ...

Il calo dei prezzi delle offerte telefoniche è davvero un bene per un settore in Crisi? : Con l'arrivo di Iliad i gestori di telefonia mobile stanno ribassando notevolmente le offerte, ma questo non è necessariamente un bene, e i primi segni sono già visibili. L'articolo Il calo dei prezzi delle offerte telefoniche è davvero un bene per un settore in crisi? proviene da TuttoAndroid.

Sondaggi Politici/ Sorpasso M5s su Salvini - Governo vale 60% : risale Berlusconi - Crisi delle Sinistre : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Regione - incentivi per i dipendenti delle aziende strategiche in Crisi : La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede interventi di politica attiva del lavoro di cui potranno beneficiare i lavoratori della Nestlé Perugina. Il provvedimento, infatti, si rivolge ad aziende di rilevanza strategica che beneficiano della cassa ...

Partiti in Crisi : entrate sempre più scarse e flop delle donazioni private : I Partiti italiani sono in bolletta. I motivi sono sostanzialmente due: da un lato l'abolizione del finanziamento pubblico, che risale a qualche anno fa, dall'altro il clamoroso flop delle donazioni ...

Informativa in Parlamento di Di Maio sullo stato delle Crisi aziendali - DIRETTA : Informativa del governo sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dei Lavori Pubblici LA DIRETTA

Foti - Fd'I - : 'Autotrasporto in Crisi - l'Agenzia delle Entrate comunichi gli importi delle deduzioni' : ...della rilevanza del settore dell'Autotrasporto per l'economia piacentina conclude il deputato di Fratelli d'Italia ho presentato un'interrogazione ai Ministri dei Trasporti e dell'Economia affinché ...

Banche vittime e non carnefici. L'Abi contro il clima giacobino : "Maggior peso delle Crisi sostenuto da noi" : Prima assemblea Abi dopo la furia della commissione Banche e una campagna elettorale infuocata dal dramma dei risparmiatori traditi. Il presidente dell'Associazione, Antonio Patuelli, (rieletto all'unanimità per il prossimo biennio) conferma il suo "fiuto" politico, quando dal podio evoca "il clima spesso giacobino" provocato dalle crisi bancarie. La sua, più che una trincea, è una requisitoria d'accusa. Il sistema italiano ...

Area di Crisi Complessa - Cgil Terni : 'Gli strumenti ci sono - ora serve un salto di qualità delle imprese' : ... al fine di sostenere la necessita del riconoscimento dell'Area di Crisi Complessa per questo territorio, scrivevamo esattamente che "La centralità per l'economia dell'industria manifatturiera ci ...