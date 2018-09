albengacorsara

: Credere, disobbedire, combattere: Marco Cappato a Genova - - AlbengaCorsara : Credere, disobbedire, combattere: Marco Cappato a Genova - - uncletomablogZ : La presentazione - Credere, disobbedire e combattere, il libro di Marco Cappato a Palazzo Ducale - idamontemagno : RT @MichelangeloG93: Preso su iBooks. Sarà un’ottima lettura. #credere #disobbedire #combattere @marcocappato @RizzoliLibri https://t.c… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) ... spiega oggi in questo libro perché, civilmente, è lo strumento indispensabile per chi vuole migliorare il sistema e difendere la libertà di tutti, cominciando dai settori, la scienza in ...