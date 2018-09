Cranberries | Dolores O’Riordan non si è suicidata

vanityfair

: Con la sua voce ha segnato la storia musicale degli anni Novanta. Oggi nasceva nel 1971 Dolores #ORiordan, cantante… - SkyTG24 : Con la sua voce ha segnato la storia musicale degli anni Novanta. Oggi nasceva nel 1971 Dolores #ORiordan, cantante… - Agenzia_Ansa : E' stata un'intossicazione da alcolici, con il conseguente annegamento nella vasca da bagno, a causare nel gennaio… - SkyArte : Il 6 settembre 1971 nasceva Dolores O'Riordan, l’inconfondibile voce dei The Cranberries che ha segnato gli anni No… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) È morta annegata nella vasca da bagno, dopo un’intossicazione da alcol.O’Riordan, in base ai risultati dell’inchiesta sul suo decesso, presentata oggi alla Westminster Court, non si è. La cantante dei, che proprio oggi avrebbe compiuto 47 anni, è stata trovata esanime da una cameriera nella stanza 2005 dell’hotel Hilton a Park Lane, Londra, verso le 9 del 18 gennaio. Il suo livello di alcool era di 330 milligrammi per 100 millilitri di sangue: oltre quattro volte il limite legale per la guida. Nella camera, oltre ai farmaci che assumeva, compreso il lorazepam, sono state trovate le prove dell’intossicazione: le miniature di alcol del minibar e una bottiglia di champagne erano state svuotate. Il medico legale, Shirley Radcliffe, ha dichiarato: «Non ci sono prove del fatto cheO’Riordan sia morta per qualcosa di diverso da un ...