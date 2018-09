ilfoglio

: #Cosmopolitan piazza in copertina il nuovo role model delle donne. Tess Holliday è stata scelta perché è sopravviss… - ilfoglio_it : #Cosmopolitan piazza in copertina il nuovo role model delle donne. Tess Holliday è stata scelta perché è sopravviss… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un vecchio film del 1982 con Donatella Rettore avrebbe dovuto chiamarsi “Grassezza fa bellezza”, ma poiché ai tempi non c’era il body positive, si optò per un meno ispirante “Cicciabomba”, che oggi varrebbe l’arresto a regista e produttore. Oggi siamo più fortunati e la grassezza, se ancora non fa b