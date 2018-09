Così Berlusconi porterà il Monza in serie A

Così Salvini si prende il centro-destra e manda Berlusconi in pensione per sempre : ... pur sottilmente? L'ex premier è ormai attratto dal PD, non fosse altro perché quel mondo lo conosce e sa decifrarlo. La Lega di oggi al 30% rappresenta il suo crepuscolo politico ed è ovvio che non ...

Berlusconi «deluso» : Così il leader leghista si consegna al M5S : ... dove ha festeggiato il compleanno della primogenita Marina, e la Sardegna, dove continuerà le vacanze - Silvio Berlusconi ha scientemente evitato di parlare di politica. Di fronte a tutti quelli che ...

Rai - Salvini : Così il centrodestra finisce per colpa di Berlusconi : Roma, 2 ago., askanews, - 'A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze'. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in una ...

“A me una Così fa schifo”. Silvio Berlusconi - spunta un video choc mai visto prima. Lo dice davvero : Silvio Berlusconi, spunta un video che non era mai stato diffuso prima. Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del filmato, che è depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter e che è stato registrato di nascosto a Villa San Martino nel 2011, quando l’inchiesta del caso Ruby era già scoppiata, in cui Berlusconi dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Si tratta di un breve passaggio, una ...

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare Così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...