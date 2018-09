ilfattoquotidiano

: Corruzione, ex consigliere Guarischi chiede grazia parziale dopo condanne definitiva per evitare di tornare in carc… - fattoquotidiano : Corruzione, ex consigliere Guarischi chiede grazia parziale dopo condanne definitiva per evitare di tornare in carc… - TutteLeNotizie : Corruzione, ex consigliere Guarischi chiede grazia parziale dopo condanne definitiva per… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ha chiesto laal Presidente della Repubblica e, in particolare, la riduzione di una decina di giorni della pena detentiva, l’exlombardo di FI Massimo Gianlucacondannato nei mesi scorsi perin viaa 5 anni per un giro di tangenti nella sanità. Con la cancellazione di quei pochi giorni, infatti, e considerando i mesi già passati agli arresti in custodia cautelare, la condanna ancora da scontare scenderebbe a 4 anni con la possibilità, dunque, di rire l’affidamento in prova ai servizi sociali e di non tornare, invece, in carcere. La condannaperè arrivata lo scorso aprile e, nel frattempo, l’exlombardo è rimasto comunque libero (è all’estero per lavoro), perché la domanda di grazieha sospeso l’esecuzione della pena che gli rimane da scontare, 4 anni e una decina di giorni in ...