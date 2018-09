Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, "spera" di completare la denuclearizzazione prima della fine del primo mandato del presidente Trump,a gennaio 2021. Lo ha affermato l'inviato speciale del presidente sudcoreano, Moon Jae-in. La fiducia di Pyongyang "nei confronti di Trump è immutata", ha detto Chung Eui-Yong in conferenza stampa. Kim vuole cooperare con gli Usa malgrado le divergenze sui passi per denuclearizzare la penisola, per "porre fine a 70 anni di ostilità tra Corea del Nord e Usa", ha aggiunto l'inviato di Seul.(Di giovedì 6 settembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coree stop