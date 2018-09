Contratto scuola | ultime notizie stipendi docenti e ATA | Bussetti parla di ‘facili

Contratto scuola ultime notizie : nuovo incontro all’Aran per il rinnovo CCNL dirigenza : Una delle questioni più urgenti che riguardano la scuola è, senza dubbio, quella riguardante il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro ( CCNL ). Si ritiene, infatti, che il rinnovo di Contratto messo a punto lo scorso anno abbia dato poco o nulla al personale scolastico, soprattutto dal punto di vista economico. A molti è sembrato un ‘atto di […] L'articolo Contratto scuola ultime notizie : nuovo incontro all’Aran per il ...

Contratto scuola - ultime notizie : pressing per equiparazione stipendi docenti e Ata a quelli degli statali : Il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha espresso le sue considerazioni in merito agli stipendi degli insegnanti e al rinnovo del Contratto scuola . Nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, Di Meglio si sofferma sul fatto che insegnanti e personale Ata rischino un alleggerimento della propria busta paga. Rinnovo Contratto scuola : Gilda ‘Gli stipendi ...

Scuola - Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : 40 mila maestri senza più Contratto : Sta venendo a galla la verità sulla "non soluzione" che il Parlamento ha trovato per i diplomati magistrale , con il Decreto dignità appena trasformato in legge dello Stato e pubblicato in Gazzetta ...