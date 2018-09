Conte verso una cattedra a La Sapienza | il Pd attacca | ' Conflitto di interessi'

Blastingnews

(Di giovedì 6 settembre 2018) Giuseppe, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, è in corsa per unaa Ladi Roma. L'attuale premier italiano non aveva mai fatto mistero del fatto che non considerasse la politica il proprio mestiere. all'opposizione tuttavia non sembra andare giù il fatto che presto dovrà cimentarsi in una prova di selezione finalizzata a concorrere per ladi Diritto Privato a Ladi Roma. Un'aspirazione legittima per cui avrebbe tutti i titoli, ma è chiaro che, per il momento, non può essere considerato un docente universitario come tutti gli altri. A rendere nota la notizia è stato il portale Politico.eu e a rilanciarla, fino a farla divenire virale, è stata un'esponente del Pd. Sui social la deputata Alessia Morani è andata giù dura, sottolineando come ci si trovi davanti a "un premier a mezzo servizio che tratta il Governo del paese come un ...