Conte | non parteciperò a esame Sapienza per impegni istituzionali

Conte in corsa per cattedra di diritto privato a La Sapienza. Dopo le polemiche ci ripensa : "Non parteciperò" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è nella short list per un incarico di docente di diritto privato all'Università La Sapienza di Roma. Lo sostiene il sito europeo di informazione Politico Europe in un articolo intitolato "Conte piega le regole con una domanda di lavoro". Secondo la testata basata a Bruxelles, il capo del governo lunedì prossimo sarebbe convocato per sostenere un esame di inglese legale nell'ambito del processo di ...

Ilva - a Taranto Contestata deputata M5s : “Dovevate chiuderla”. Emiliano : “Non firmo piano ambientale senza garanzie” : L’intesa sulla cessione dell’Ilva raggiunta tra AmInvestco e i sindacati con la mediazione del ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio non fa contenti tutti i tarantini. L’onorevole Rosalba De Giorgi del Movimento Cinque Stelle è stata contestata da un gruppo di manifestanti durante il sit-in di cittadini e associazioni in piazza della Vittoria, a Taranto, organizzato per chiedere il rispetto di quanto annunciato nel contratto di ...

Conte : cattedrà alla Sapienza? Non farò l'esame : "Quando sono stato incaricato premier vivevo un'altra vita professionale. Dismesso l'attività di professore a Firenze e i mandati da avvocato, all'inizio dell'anno è stata avviata una procedura di trasferimento alla Sapienza di Roma e confesso che feci domanda, nonostante mi trovavo in una sede prestigiosa come l'ateneo di Firenze, perché risiedevo a Roma e avevo un bambino piccolo. Questo ...

Conte in corsa per cattedra alla Sapienza : “Candidatura incompatibile”. Lui : “Non ci andrò” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è nella short list per un incarico di docente di Diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Lo sostiene il sito europeo di informazione Politico Europe, in un articolo intitolato «Conte piega le regole con una domanda di lavoro». Secondo la testata, il capo del Governo lunedì prossimo sarebbe c...

Il premier Conte in corsa per una cattedra all?università La Sapienza : «Non parteciperò» : «Gli impegni istituzionali mi impongono di riconsiderare questa domanda» di «trasferimento» alla Sapienza. Il premier Giuseppe Conte chiude così la vicenda sollevata...

Il premier Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : «Nessun conflitto d'interessi - ma non parteciperò al concorso» : Poteva diventare il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi nelle ...

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria «Nessun conflitto d’interessi - ma non parteciperò» : Il presidente del Consiglio avrebbe dovuto sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. E lui chiarisce: «Non potrò partecipare»

Giuseppe Conte - il premier in lizza per una cattedra a La Sapienza. Ma non può farlo : Che Giuseppe Conte fosse un po' un signor nessuno catapultato a Palazzo Chigi non è certo un mistero. Ma la vicenda emersa in queste ultime ore lo dimostra in modo lampante. E dimostra come, forse, ...

Governo Conte - i primi 100 giorni : cosa è stato fatto e le promesse non mantenute : Sono Contento di questi mesi di lavoro e ci prepariamo ad una manovra economica che darà le prime risposte, non promettiamo miracoli, ma i primi segnali di cambiamento per l'economia". Reddito di ...

GILBERTO BENETTON - “PONTE MORANDI? SILENZIO PER RISPETTO”/ Conte - “nazionalizzare non è l’unica strada” : GILBERTO BENETTON “Non lasciamo Autostrade”. Poi il manager aggiunge: “PONTE di Genova? Se saremo responsabili prenderemo le giuste decisioni”(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Ischia - visita del premier Conte : "Non esistono terremoti di serie A e di serie B" : E ha aggiunto: "Mi limito a prendere atto che sicuramente per un partito politico, la Lega in questo caso, ma sarebbe stato in caso di ogni partito, diventa difficile svolgere l'attività politica nel ...

Terremoto - Conte a Ischia : “Ricostruzione non in luoghi a rischio idrogeologico” : “Non esistono terremoti di Serie A e di Serie B, dobbiamo favorire una ricostruzione nella legalità, consentendola laddove è possibile. Se c’è rischio idrogeologico non posso assumermi la responsabilità. Dobbiamo pensare anche a una edilizia sociale alternativa“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, oggi a Ischia, un anno dopo il sisma che ha colpito l’isola. L'articolo Terremoto, Conte a Ischia: ...

Conte-Salvini-Di Maio - i primi 100 giorni di (non) cambiamento : Tante promesse e pochi fatti: il primo trimestre del governo Lega-M5s si è concluso con pochi provvedimenti concreti. Ma tra...

Conte - “MANOVRA DI CRESCITA E STABILITÀ”/ Salvini-Di Maio : “non in contrasto con Ue”. Coesione con Tria : CONTE, vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:55:00 GMT)