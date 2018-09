Conte | la cattedra? La mia veste mi impone di riconsiderare la domanda di trasferimento

Università - Conte in corsa per una cattedra in diritto privato alla Sapienza ma si ritira dopo le polemiche : Il 10 settembre il premier Giuseppe Conte avrebbe dovuto sostenere un esame per ottenere la cattedra universitaria in diritto privato alla Sapienza di Roma. A rivelarlo il sito "Politico.eu" che ...

Conte : cattedrà alla Sapienza? Non farò l'esame : "Quando sono stato incaricato premier vivevo un'altra vita professionale. Dismesso l'attività di professore a Firenze e i mandati da avvocato, all'inizio dell'anno è stata avviata una procedura di trasferimento alla Sapienza di Roma e confesso che feci domanda, nonostante mi trovavo in una sede prestigiosa come l'ateneo di Firenze, perché risiedevo a Roma e avevo un bambino piccolo. Questo ...

Conte in corsa per cattedra alla Sapienza : “Candidatura incompatibile”. Lui : “Non ci andrò” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è nella short list per un incarico di docente di Diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Lo sostiene il sito europeo di informazione Politico Europe, in un articolo intitolato «Conte piega le regole con una domanda di lavoro». Secondo la testata, il capo del Governo lunedì prossimo sarebbe c...

Il premier Conte in corsa per una cattedra all?università La Sapienza : «Non parteciperò» : «Gli impegni istituzionali mi impongono di riconsiderare questa domanda» di «trasferimento» alla Sapienza. Il premier Giuseppe Conte chiude così la vicenda sollevata...

Il premier Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : «Nessun conflitto d'interessi - ma non parteciperò al concorso» : Poteva diventare il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi nelle ...

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria «Nessun conflitto d’interessi - ma non parteciperò» : Il presidente del Consiglio avrebbe dovuto sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. E lui chiarisce: «Non potrò partecipare»

"Conte concorre per cattedra università" - Pd all'attacco : Giuseppe Conte è in lista per sostenere, lunedì prossimo, un esame di 'legal english', primo passo per concorrere alla cattedra di Diritto Privato alla Sapienza di Roma. E' quanto si legge su '...

Governo - Politico.eu : Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : Roma, 6 set., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in corsa per una cattedra all'Università La Sapienza di Roma. Lo rivela il sito Politico.eu spiegando che il capo del Governo ...

Conte verso una cattedra a La Sapienza - il Pd attacca : 'Conflitto di interessi' : Giuseppe Conte, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, è in corsa per una cattedra a La Sapienza di Roma. L'attuale premier italiano non aveva mai fatto mistero del fatto che non considerasse la politica il proprio mestiere. all'opposizione tuttavia non sembra andare giù il fatto che presto dovrà cimentarsi in una prova di selezione finalizzata a concorrere per la cattedra di Diritto Privato a La Sapienza di Roma. Un'aspirazione ...

Premier Conte in corsa per cattedra di Diritto privato alla Sapienza - : Secondo Politico.eu , il Premier avrebbe presentato domanda all'università di Roma prima dell'incarico nel governo ma la procedura starebbe procedendo. La giuria non avrebbe sollevato problemi di ...

Conte concorre per una cattedra universitaria. Lunedì sosterrà la prova di inglese : ROMA. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che concorre per una prestigiosa cattedra universitaria: quella di diritto privato alla Sapienza di Roma. La domanda di partecipazione risale all'...

Governo - Politico.eu : Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza : Roma, 6 set., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in corsa per una cattedra all'Università La Sapienza di Roma. Lo rivela il sito Politico.eu spiegando che il capo del Governo ...

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria Lunedì ha la prova d’inglese : Secondo indiscrezioni di Politico.eu il presidente del Consiglio dovrebbe sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. Ma la legge lo vieta

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza : fece domanda a febbraio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...