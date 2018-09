Conte concorre per una cattedra universitaria Lunedì sosterrà la prova di inglese

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza : fece domanda a febbraio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...

