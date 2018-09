Conte a Ischia | ecco cosa ha detto su terremoto | Ilva e fondi della Lega

Ischia - premier Conte nelle zone del terremoto/ Casamicciola - "presto decreto per la ricostruzione" : Ischia, premier Conte nelle zone del terremoto. Ultime notizie Casamicciola, il commento del presidente del Consiglio: "presto decreto per la ricostruzione"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Ischia - visita del premier Conte : "Non esistono terremoti di serie A e di serie B" : E ha aggiunto: "Mi limito a prendere atto che sicuramente per un partito politico, la Lega in questo caso, ma sarebbe stato in caso di ogni partito, diventa difficile svolgere l'attività politica nel ...

Terremoto - Conte a Ischia : “Ricostruzione non in luoghi a rischio idrogeologico” : “Non esistono terremoti di Serie A e di Serie B, dobbiamo favorire una ricostruzione nella legalità, consentendola laddove è possibile. Se c’è rischio idrogeologico non posso assumermi la responsabilità. Dobbiamo pensare anche a una edilizia sociale alternativa“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, oggi a Ischia, un anno dopo il sisma che ha colpito l’isola. L'articolo Terremoto, Conte a Ischia: ...

Terremoto Ischia : Conte incontra Ciro - il bimbo-eroe del sisma : Il premier Giuseppe Conte, oggi in visita a Ischia, ha incontrato nel municipio di Lacco Ameno il piccolo Ciro, il bimbo-eroe del sisma, nominato Alfiere della Repubblica dal Quirinale. E’ stato estratto dopo 16 ore sotto le macerie della sua casa crollata durante la scossa del 21 agosto 2017: a soli 11 anni, aveva protetto, incoraggiato e salvato i suoi fratellini di 7 mesi e 8 anni. L'articolo Terremoto Ischia: Conte incontra Ciro, il ...

Conte - settimana prossima decreto Ischia : ANSA, - CASAMICCIOLA TERME, 6 SET - "La settimana prossima porterò io personalmente in consiglio dei ministri un decreto per il terremoto di Ischia". Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando ...

Il premier Conte sbarca a Ischia : 'Decreto ad hoc per il terremoto' : Il premier Giuseppe Conte ha visitato la zona rossa di Casamicciola Terme, colpita l'anno scorso a fine agosto dal terremoto. Conte è stato accolto dai sindaci dei sei Comuni dell'isola coinvolti dal ...

Il premier Conte sbarca a Ischia : «Decreto ad hoc per il terremoto» : «La settimana prossima porterò io personalmente in consiglio dei ministri un decreto per il terremoto di Ischia». Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando alcuni cittadini...

Terremoto : il premier Conte a Ischia - visita la zona rossa : Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia: è atterrato in elicottero a Casamicciola. Il Presidente del Consiglio si sta trasferendo nella zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno. L'articolo Terremoto: il premier Conte a Ischia, visita la zona rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Ricostruzione post terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

Ischia - in arrivo il premier Conte Boom di tuirsti - il sisma è un ricordo : Un inizio di agosto decisamente all'insegna del recupero delle presenze turistiche a Ischia e Procida, che rispetto alle settimane precedenti fanno registrare un netto aumento. Una rivincita dopo il ...

