Concorso pubblio della NASA | un milione di dollari a chi saprà trasformare l’anidride

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 settembre 2018)pubblicoalla ricerca di chi sappial’anidride carbonica (CO2) in glucosio: una procedura che avviene naturalmente sulla Terra, ma che nello specifico si deve riuscire ad attuare nientedimeno che su Marte. La gara – che ha in palio un ammontare complessivo di premi per il valore di 1di– e’ stata annunciata dal managerCampagna‘Centennial Challenge Program’, Monsi Roman. “Rendere possibile la vita umana su un altro pianeta richiede tante risorse che non e’ possibile portare dal pianeta terra. Dobbiamo diventare creativi”, ha detto in una nota Roman. Aggiungendo in una intervista alle tv americane: “Se trasformiamo una risorsa che c’e’ ovunque in abbondanza, l’anidride carbonica, prima in glucosio e quindi in una varieta’ di prodotti ...