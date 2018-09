Con l' auto contro la folla a Palagonia | convalidato arresto di Fagone

Violenta l'ex e la investe per tre volte Con l'auto - 60enne allontanato dalla Campania : Dopo la fine della loro relazione lui - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - l'avrebbe investita per tre volte con la macchina. E non solo. Si sarebbe reso anche autore di una violenza ...

Contromano sulla Nettunense si schianta Contro auto : muore 83enne - due feriti gravi : Incidente mortale su via Nettunense, al km 16, alle 15.30. Una donna anziana ha perso la vita dopo uno scontro frontale con la sua Ford Fiesta contro una Audi A4. L'anziana, una 83enne romana, con ...

Bmw : da marzo 2019 auto Con assistente vocale capace di rispondere : Milano, 6 set., askanews, - Bmw rivoluziona l'esperienza di guida con il Bmw Intelligent Personal Assistant. A partire da marzo 2019, le automobili Bmw saranno dotate di un assistente personale pronto ...

Incidente a Castel S. Pietro : va a sbattere Contro due auto - in auto droga e mazza da baseball : 1 Incidente a Castel S. Pietro: va a sbattere contro due auto, in auto droga e mazza da baseball Foto archivio Approfondimenti Incidente a Camugnano, 70enne va a sbattere dopo sorpasso: era ubriaco 1 ...

Piazza Affari in calo Con petroliferi e automobilistici - balzo Atlantia. FTSE MIB -0 - 27% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a luglio gli ordinativi industriali sono diminuiti dello 0,9% rispetto al mese precedente, deludendo le attese degli analisti ...

Milano - auto si sContra Con il camion dei pompieri a sirene spiegate : un ferito : Il 55enne è stato aiutato dagli stessi pompieri e poi accompagnato dagli operatori del 118 al Policlinico: non è in pericolo di vita

Ponte - il premier Conte cauto sulla revoca e Atlantia corre in Borsa : ---Le dichiarazioni del governo immediatamente dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova sull'intenzione di togliere la concessione ad Autostrade per l'Italia avevano affossato il titolo di Atlantia, ...

Bolzano : automobilista perde Controllo del suv - investe passeggino e finisce nel cimitero : Al volante un novantenne rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale in elicottero dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il piccolo nel passeggino, sbalzato in strada bell'impatto, fortunatamente ne è uscito praticamente illeso.Continua a leggere

Vaccini - Controlli dei Nas nelle scuole : 15 autocertificazioni false - : I genitori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico commesso da privato. Ieri 2.800 controlli a campione. Gli accertamenti continuano al ritmo di oltre 2mila al giorno

Lite al semaforo a Senago : automobilista colpito al volto Con una bottiglia : Lite al semaforo a Senago: soccorsi in via Don Minzoni Una aggressione dai contorni ancora poco chiari è avvenuta giovedì mattina poco prima delle 11 a Senago. I residenti di via Don Minzoni hanno ...

Vaccini - maggioranza cambia ancora : autocertificazione prorogata. Conte : diamo certezza a famiglie : Roma, 6 set., askanews, - Nuova sterzata della maggioranza in tema di obblighi scolastici vaccinali. Un emendamento presentato in commissione dalla relatrice M5s stabilisce la possibilità di ...

IndyCar - primo test per Alonso Con la Andretti Motorsport : “mi sono divertito - amo provare nuove auto” : Il pilota spagnolo ha provato per la prima volta la IndyCar della Andretti Motorsport, rimanendo soddisfatto dai risultati ottenuti In attesa di tornare in pista per il Gp di Singapore, Fernando Alonso ha svolto il primo test al volante della IndyCar della scuderia Andretti Motorsport sul cirucito Barber Motorsports Park. Lo spagnolo ha guidato la stessa auto utilizzata da Carlos Muñoz nell’ultima 500 Miglia di Indianapolis, lontano ...

Autostrade - Aiscat smentisce Toninelli : “Mai fatto pressioni - Contatti solo per le date dell’assemblea” : L'Aiscat, l'Associazione dei concessionari autostradali, smentisce seccamente il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha detto di aver ricevuto pressioni e una diffida da parte della società per non pubblicare gli atti relativi alla concessione ad Autostrade per l'Italia: "L'unico contatto con il ministro è stata la richiesta di disponibilità di date per l’annuale assemblea dell’associazione".Continua a leggere

La Concessionaria delle auto di lusso - il ritorno - in Belgio - della banda : I truffatori forse sono tornati in azione, hanno soltanto cambiato nazione e in avanscoperta hanno mandato sempre lo stesso, quel Salvatore T., 27enne originario di Gela, del quale avevamo parlato a ...