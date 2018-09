' Comincio dai 3' anno scolastico 2018-2019 Presentato questa mattina il progetto di

bellunopress

: RT @alberto5685: Comincio a cantare Demetra dai bei capelli, dea veneranda, e la sua figliola, la stupenda Persefone. Salve, dea : proteggi… - JackieArtCorner : RT @alberto5685: Comincio a cantare Demetra dai bei capelli, dea veneranda, e la sua figliola, la stupenda Persefone. Salve, dea : proteggi… - alberto5685 : Comincio a cantare Demetra dai bei capelli, dea veneranda, e la sua figliola, la stupenda Persefone. Salve, dea : p… - ellisandcurrer : Questa è una brutta età comunque perché comincio a rendermi conto di aver idealizzato e sopravvalutato tutto, dai dolci ai lunapark -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Di come le fragilità di ognuno possano tradursi in risorsa, della loro bellezza, sparlarci spettacoli quali Voglio la Luna per le scuole dell'infanzia, e Io e Niente per le primarie. Dedicato ...