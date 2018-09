Colesterolo | statine | forse nessun beneficio oltre una certa età

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 settembre 2018) Secondo una nuova ricerca pubblicata sul “British Medical Journal” e condotta dall’Istituto universitario per la ricerca sulle cure primarie Jordi Gol di Barcellona ha rilevato che le(farmaci anti-che vengono somministrati a milioni di persone come misura preventiva rispetto a malattie cardiache e ictus) potrebbero non avere alcunper chi ha più di 75 anni. Il team di ricercatori non ha rilevato evidenze che i medicinali assunti sopra unaetà prevengano problemi a cuore e arterie, sebbene ci sia unper i pazienti con diabete fino all’età di 85 anni. Per giungere alle suddette conclusioni sono stati analizzati i dati relativi a quasi 47mila persone, con un’età media di 77 anni, incluse nel database del sistema di cure primarie catalano tra il 2006 e il 2015: i partecipanti sono stati seguiti per una media di 5,6 ...