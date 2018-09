Clima e rinnovabili | il Sahara sempre più piovoso | un effetto degli impianti eolici e

Calano gli investimenti in rinnovabili - risalgono le fonti fossili : "Preoccupante per sicurezza e Clima " : MILANO - Le rinnovabili rallentano e per gli addetti ai lavori è un trend preoccupante, soprattutto perché arriva nell'anno del disimpegno degli Usa di Trump dall'accordo di Parigi sul clima. Gli ...

Amy Davidsen - The Climate Group : “Le rinnovabili convengono - il cambiamento è fra noi” : Amy Davidsen Boston – “La sola strada possibile è mettere insieme le grosse corporation, le ong, le utilities e i governi affinché tutti insieme realizzino un cambio di paradigma nelle politiche e nei mercati. Il nostro approccio al cambiamento climatico è sempre stato quello di vederlo non come un problema ma come un’opportunità per creare un mondo migliore tramite l’innovazione tecnologica”. Sono parole di Amy Davidsen, direttrice ...