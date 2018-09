Classifica Vuelta 2018 La maglia rossa e le altre graduatorie 12^ tappa Mondonedo-Faro

Vuelta 2018 – Matè “lìder della Classifica montagna” : il simpatico e dolce ricordo di Michele Scarponi : Luis Angel Matè e il simpatico ricordo di Michele Scarponi durante la Vuelta di Spagna 2018: il tweet è dolcissima La Vuelta di Spagna ha iniziato ieri la sua seconda settimana di sfide in giro per la terra iberica: Yates è il leader della classifica generale, ma i ciclisti si sfidano in strada anche per altri importanti e ambiti premi. Tra questi c’è anche la classifica scalatori, comandata da Luis Angel Matè, che veste dunque la ...

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa di oggi : Trionfo in solitaria di Alessandro De Marchi, che negli ultimi km regola l'ex compagno di fuga Restrepo. Pinot guadagna 11'' sui rivali della classifica generale, dai quali Aru perde 41''

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates conserva la maglia rossa - Fabio Aru perde 41”! Pinot recupera : Simon Yates conserva la maglia rossa al termine dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2018, una frazione particolarmente mossa caratterizzata da un continuo saliscendi che ha regalato grande spettacolo. Il britannico della Mitchelton Scott mantiene un secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che ha addirittura cercato l’attacco nel finale. Thibaut Pinot ha provato ad andare in fuga da lontano, a ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : undicesima tappa. Continuo 'mangia e bevi' - possibili imboscate per la Classifica generale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'undicesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : undicesima tappa. Continuo ‘mangia e bevi’ - possibili imboscate per la Classifica generale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2018, 208 km da Mombuey a Ribeira Sacra. Luintra. Quella odierna sarà la frazione più lunga di questa edizione e una delle più insidiose. Il percorso presenta infatti un Continuo saliscendi fin dalla partenza. Si scaleranno quattro GPM, tre di terza categoria e uno di seconda. L’ultimo di essi è l’Alto del Mirador de Cabezoas (8,8 km al 4,3%) che termina a 17 km ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Fabio Aru a ridosso della top10 : Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa alla Vuelta a España 2018. La tappa odierna si è conclusa come previsto con una volata di gruppo e il capitano della Mitchelton-Scott non ha avuto quindi problemi a difendere la leadership della Classifica generale. Il podio virtuale è poi completato dai due Movistar con lo spagnolo Alejandro Valverde a 1” e il colombiano Nairo Quintana a 14”. A ridosso della top 10 troviamo invece Fabio Aru, che ...

Vuelta 2018 – Yates maglia rossa davanti a Valverde - ma occhio a Quintana : la Classifica generale al termine della 1ª settimana : Simon Yates in maglia rossa davanti a Valverde e Quintana: la classifica generale della Vuelta 2018 al termine della prima settimana Con i 200.8 km di tracciato che hanno accompagnato gli appasionati di ciclismo da Talavera de la Reina a La Covatilla, si è conclusa la prima settimana della Vuelta di Spagna 2018. I primi 7 giorni della corsa spagnola dunque regalano i primi verdetti. Si gode il giorno di riposo di domani, in maglia rossa, ...