Cinque domande a Marta Losito

vanityfair

: RT @Masse78: Ma veramente la gente che parla la mattina crede di essere ascoltata? Ma che cazzo parlate? Cosa fate domande? Alzarsi dal le… - scorpio66966 : RT @Masse78: Ma veramente la gente che parla la mattina crede di essere ascoltata? Ma che cazzo parlate? Cosa fate domande? Alzarsi dal le… - AudreyBluer : @nicolaiandolino Quello che va cambiato é il livello delle domande. Non servono domande specifiche di chimica e bio… - beloia_maria : RT @Masse78: Ma veramente la gente che parla la mattina crede di essere ascoltata? Ma che cazzo parlate? Cosa fate domande? Alzarsi dal le… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Può capitare che, mentre dormi in spiaggia, in vacanza all’isola d’Elba, tua mamma ti svegli all’improvviso. Ci sono 20 ragazzine che chiedono di te. Può capitare se sei una muser (vedi sotto) da 1,2 milione di fan su Musical.ly, 557 mila su Instagram (ha un tasso di crescita di 8.000 follower a settimana), 138 mila iscritti sul canale YouTube. Questa è, 14 anni, un pubblico di fan esaltati tra gli 8 e i 16 anni. Il 6 settembre sarà all’lcatraz di Milano ospite del concerto di GionnyScandal: il video della canzone Disastro, di cui è protagonista col rapper, ha più di 2 milioni di views. Il 7 sarà a Verona, giudice del format Double Tap, dedicato ai web-talent. Lavoro o passatempo? «Un piacere, una passione, non lo chiamerei lavoro. Non sono una youtuber che spende ore a preparare video, a farli ci metto poco, a editarli un’ora circa. Racconto le mie giornate, a volte nei ...