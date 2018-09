: Cinema, morto a 82 anni l'attore Burt Reynolds #burtreynolds - MediasetTgcom24 : Cinema, morto a 82 anni l'attore Burt Reynolds #burtreynolds - fanpage : È morto #BurtReynolds, l’attore 82enne stroncato da un attacco di cuore - RollingStoneita : Come in Mamma Roma di Pasolini, #SullaMiaPelle racconta di un ragazzo morto in carcere e della ricerca di rispettab… -

Addio a.L',82 anni, si è spento in ospedale in Florida. Lo annuncia un suo portavoce.,che da tempo soffriva di problemi di cuore (nel 2010 era stato operato d'urgenza), è stato stroncato da un infarto. Vincitore di un Golden Globe e con all' attivo una nomination all'Oscar, ha recitato in oltre 70 film ed è stato tra i sex symbol più amati di sempre. Interpretò film di culto come 'Boogie nights" e 'Un tranquillo weekend di paura'. In Italia era noto anche per la serie tv "Hawk l'indiano".(Di giovedì 6 settembre 2018)