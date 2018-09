Ciclismo | tempo di classiche in Canada Si comincia con il GP Quebec | Greg Van Avermaet

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tempo race da dimenticare - Elia Viviani scende in ottava posizione nell’omnium : Da dimenticare la tempo race per quanto riguarda Elia Viviani nell’omnium degli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. Quando sembrava essere tutto apparecchiato per un super ritorno nel velodromo per il campione olimpico della specialità di Rio 2016, proprio nella specialità sconosciuta dall’atleta di Isola della Scala arriva una performance davvero negativa. L’azzurro, che si era aggiudicato lo scratch inaugurale ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Italia con il miglior tempo nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile [CLASSIFICA] : Italia maschile incontenibile nell’inseguimento a squadre: gli azzurri chiudono le qualifiche al primo posto! Sfida con la temibile Gran Bretagna per la lotta all’oro Ciclismo ad alta velocità sulla pista Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Scozia), per le qualificazioni di inseguimento a squadre degli Europei di Ciclismo su pista 2018. Dopo lo strepitoso risultato ottenuto dal quartetto femminile dell’Italia, con le ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre non tradiscono! Inseguimento a squadre in semifinale - 2° tempo in batteria : Buon inizio per l’Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow. Nel Sir Chris Hoy Velodrome è iniziata la manifestazione continentale per quanto riguarda la nazionale tricolore con il quartetto di Inseguimento a squadre femminile impegnato nel primo turno: una più che discreta seconda piazza per Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi che hanno chiuso con il parziale di 4’21?928. Il crono, andandolo a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si opera alla vertebra in settimana. È corsa contro il tempo per la Vuelta : In questi giorni (non oggi come annunciato in precedenza, ma più probabilmente tra domani e mercoledì come riporta il Corriere dello Sport) Vincenzo Nibali si sottoporrà a un intervento chirurgico per guarire la frattura composta alla decima vertebra toracica. L’infortunio rimediato al Tour de France dopo la caduta sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso esagitato ha costretto lo Squalo ad andare sotto i ferri per cercare un ...

Il velodromo di Montichiari chiude a tempo indeterminato. Come uccidere il Ciclismo su pista italiano : Il velodromo di Montichiari, l’unico coperto in Italia, resterà chiuso a tempo indeterminato, probabilmente per svariati mesi. La scorsa settimana la Procura di Brescia aveva disposto il sequestro dell’impianto a causa di una documentazione non a norma sulla prevenzione degli incendi. Ieri è arrivato il via libera da parte dei Vigili del Fuoco riguardo alla Certificazione sulla Prevenzione Incendi, tuttavia la Commissione Provinciale ...