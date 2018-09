huffingtonpost

: 'Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo… - HuffPostItalia : 'Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Benassi: 'Ci vuole coraggio e far giocare i nostri giovani” #VivoAzzurro #Azzurri - ckyenge : Sono a Bruxelles ma voglio mandare il mio sostegno alla manifestazione #EuropaSenzaMuri, in programma oggi a… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Nel giorno dell'Carlo Calenda giura che si congratula con Luigi Di Maio, senza polemica. "Ho visto che mi ha risposto in modo maleducato ("oggi non gli rispondo" aveva dichiarato il suo successore alle agenzie), ma va bene lo stesso. Bene che non abbia chiuso l', come aveva promesso in campagna elettorale, bene che sia confermato il piano ambientale per, bene che i sindacati abbiano trovato l'intesa. Oggi per me è una giornata bellissima". E sull'ipotesi di illegittimità della gara l'ex ministro è tranchant: "Di Maio pubblichi il parere, oppure spieghi perché oggi è diventato complice nel delitto perfetto di Calenda".Lei sostiene che il suo piano prevedeva più occupati. Dobbiamo pensare che i sindacati siano improvvisamente tutti impazziti? "Per carità, non lo direi mai. I sindacati sono arrivati all'intesa in zona ...