Chiara Ferragni incontra Sarah Jessica Parker | «Una delle mie icone» E lei si congratula

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ I brand presenti alle nozze : 67 milioni di interazioni - tutti i dati : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni, ecco la lista dei numerosi brand presenti alle nozze più invidiate dello showbiz italiano: 67 milioni di interazioni, tutti i dati in dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:30:00 GMT)

The Ferragnez - ecco quanto è costato il 'royal wedding' di Chiara Ferragni e Fedez : Per ogni post infatti Chiara intascherebbe circa 11mila euro, posizionandosi al sesto posto degli influencer più pagati al mondo. E i romantici post del matrimonio hanno fatto davvero il giro del web,...

Matrimonio Ferragnez : Chiara Ferragni - la Fata Morgana delle illusioni social : Matrimonio Ferragnez: si torna a casa. Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone Lucia sono rientrati a Milano. E' volta al termine la maratona sponsale di 3 giorni che ha consacrato Noto come prossima meta per nozze shabby chic (e poi glam, boho, luxury, exclusive, e qualunque aggettivo rigorosamente fashion) per esigenti future spose americane della porta accanto e di romantiche spose orientali della new economy. Ha consacrato anche il brand ...

Gossip - Chiara Ferragni in reggiseno nero su Instagram : bufera social e replica fulminante : Anche dopo il matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni continua a far parlare di sé. Questa volta, i toni sono quelli della polemica, la polemica accesa su Instagram dopo la pubblicazione di una foto che la ritrae in reggiseno nero. Diversi follower dell’influencer le hanno chiesto sarcasticamente come mai non ricorra alla chirurgia estetica visto che le possibilità economiche di certo non mancano.Una follower non ha esitato a chiederle: ...

Chiara Ferragni - pazienza finita : la replica decisa alle critiche : Chiara Ferragni, anche la sua pazienza ha un limite: la replica decisa alle critiche Mite, dolce, sempre pacata nel parlare e nel porsi. Chiara Ferragni e l’aplomb sono ormai un binomio. Eppure capita anche a lei ogni tanto di perdere la pazienza. Ed è successo nelle scorse ore, sul terreno che l’ha consacrata come star: […] L'articolo Chiara Ferragni, pazienza finita: la replica decisa alle critiche proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni asfalta gli haters che l'accusano di avere il seno troppo piccolo. Ecco come ha risposto : Dopo le nozze darecord per Chiara Ferragni tempo di tornare a lavoro. L'imprenditrice digitale parteciperà al Fashion Show Intimissimi di cui è testimonial, che si terrà...

Chiara Ferragni - il tampax extralarge e lo scivolone social con Fedez Video : Chiara Ferragni e Fedez sono tornati al lavoro a Milano, dopo il matrimonio da favola a Noto che ha fatto sognare milioni di fan. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Pochi minuti fa nelle stories...

Chiara Ferragni dopo il matrimonio : "Troppo emozionata - non riuscivo a trattenere le lacime" (video) : Il 1° settembre si sono celebrate le nozze più social dell'anno, quelle tra Fedez e Chiara Ferragni, che insieme raccolgono più di 20 milioni di seguaci su Instagram. Il rapper e l'imprenditrice digitale si sono detti il fatidico sì a Noto, salotto barocco della valle siracusana.Proprio su Instagram, sulle cui pagine è stato raccontato il giorno del matrimonio, la Ferragni sta continuando a raccontare le emozioni dell'evento, pubblicando ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ La raccolta fondi resta un flop : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:38:00 GMT)

