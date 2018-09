“Chiara | Federico… vi prego” Dopo i fasti delle nozze | l’appello che mette tristezza

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 settembre 2018) «Carissima Chiara, carissimo Federico, piccolo Leone…il vostro giorno speciale si trasforma in concreta vicinanza a favore di realtà più deboli… Il 17 ottobre 2012, quando io e mia moglie avevamo appena 25 anni ci è caduto il mondo addosso: a nostra figlia Noemi, che oggi ha 6 anni, quel giorno fu diagnosticata la Sma1, l’atrofia muscolare spinale che porta all’invalidità completa.5 anni abbiamo cercato di rialzarci e vorremmo potervi raccontare la nostra storia».Poche righe con le quali Andrea Sciaretta, il papà della piccola Noemi – ricevuta qualche tempo fa da Papa Francesco – si rivolge alla neo coppia di sposiaver letto sui social la volontà della coppia famosa nel donare i regali del matrimonio in beneficienza.Il papà di Noemi descrive le sofferenze della bimba per la quale «i gesti più semplici, come respirare, mangiare, camminare, correre, non ...