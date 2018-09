Cento giorni da avvocato del popolo

huffingtonpost

(Di giovedì 6 settembre 2018) Il documento, tre fogli, è sul tavolino accanto a un caffè e a un bicchiere d'acqua. Sotto il titolo "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione" ci sono cambiamenti dell'ultima ora al testo del disegno di legge che attende di essere approvato, oggi, dal Consiglio dei Ministri, e che già si anticipa come uno dei disegni di legge che provocherà una ondata di discussioni. La novità maggiore nella nuova versione è che la interdizione dai pubblici uffici e dalla possibilità di partecipare a gare pubbliche, il cosiddetto Daspo per corrotti, nella prima versione proposto "a vita", prevede ora la possibilità di una riabilitazione del corrotto trascorsi 15 anni. C'è poi l'inasprimento delle pene, e una più precisa definizione della figura più discussa in punto di diritto: l'agente sotto ...