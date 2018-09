Cellino contro la Serie B a 22 squadre | “A Brescia sto investendo tanto | ma in quel caso

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 settembre 2018) Il presidente delMassimonon vuole che laB torni a 22. L’ex numero uno del Cagliari ha annunciato che insarebbe costretto a fare un passo indietro e a ridurre la portata di investimenti nel. Sulle pagine del Giornale disi legge: “Se succede vuol dire che il calcio italiano è diventato una barzelletta, che stiamo scherzando con gli impegni che i presidenti onesti prendono e onorano nei confronti di Fisco e giocatori. Se in estate sono fallite tre società significa che il sistema è marcio e va rifondato. Se laB tornerà a 22non mi resterà che prenderne atto, ma sarebbe l’ennesima conferma che è impossibile fare calcio in Italia, che questa è diventata la Repubblica delle banane”.poi prosegue: “Apunto dovrei per forza fare un passo indietro e ridimensionare tutti ...