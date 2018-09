: RT @ladyonorato: Il caso #Skripal, gli attacchi chimici di #Assad, la truffa della Lega: l’intero TG è una sequela di accuse false e propag… - Gigadesires : RT @ladyonorato: Il caso #Skripal, gli attacchi chimici di #Assad, la truffa della Lega: l’intero TG è una sequela di accuse false e propag… - redsox442542 : RT @ladyonorato: Il caso #Skripal, gli attacchi chimici di #Assad, la truffa della Lega: l’intero TG è una sequela di accuse false e propag… -

Lerivolte dalla Gran Bretagna alla Russia sulsono "inammissibili" e"non è coinvolta né al livello più alto né ad ogni altro". Così il portavoce del Cremlino in una dichiarazione citata dalla Tass. "Londra - ha aggiunto - dovrebbe avanzare una richiesta di assistenza legale in modo che la Russia possa prendere delle decisioni riguardo a queste persone accusate dalle autorità britanniche". Il riferimento è ai due russi sospettati di aver avvelenato in Gb l' ex spia russae sua moglie.(Di giovedì 6 settembre 2018)