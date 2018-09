Casa Bianca prepara una nuova strategia per combattere il terrorismo

Kim Kardashian torna alla Casa Bianca per liberare un altro condannato : La battaglia di Kim ha coinvolto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il quale ha avuto un incontro nella Casa Bianca che ha fatto parlare i giornali di tutto il mondo. Dopo l'...

Caccia all’anonimo del NY Times che fa tremare la Casa Bianca - Trump : «Codardo» ‘Ammazziamo Assad’ : le frasi : L'autore misterioso si definisce «parte di una resistenza interna» all'amministrazione. Alcuni fanno il nome di vice presidente Pence abituato ad usare la parola « lodestar», stella polare, che ricorre nella lettera non firmata. Ma potrebbe essere un depistaggio

Se Trump alla Casa Bianca è «colpa» di Gwen Stefani : Se Trump alla Casa Bianca è «colpa» di Gwen Stefani. L’affermazione è di Michael Moore, non nuovo alle dichiarazioni eclatanti, soprattutto con un film in uscita proprio con Donald Trump come tema (si chiama Fahrenheit 11/9, con la data al contrario rispetto al film che parlava di Bush e dell’attacco dell’11 settembre). La storia però è divertente e qualche angolo di verità potrebbe ...

Un funzionario della Casa Bianca scrive un editoriale anonimo sul New York Times : "Faccio parte della resistenza" : Volano gli stracci alla Casa Bianca, e spunta persino una "gola profonda" (o corvo che dir si voglia) che, presa carta e penna, scrive un editoriale (ovviamente anonimo) per il New York Times, spargendo veleno a piene mani contro Donald Trump e la sua squadra. L"autore dell'articolo dichiara di essere un alto funzionario dell"amministrazione, membro della resistenza contro il presidente. "Il dilemma che (Trump) non coglie pienamente è che molti ...

Bob Woodward : "Fear" - il libro su Trump alla Casa Bianca/ Ultime notizie : le anticipazioni sul Russiagate : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: "E' solo una frode"

Cosa c’è nel libro di Bob Woodward sulla Casa Bianca di Trump : Lo ha scritto il famoso giornalista del caso Watergate, ed è pieno di aneddoti al limite dell'incredibile sul primo anno e mezzo di presidenza The post Cosa c’è nel libro di Bob Woodward sulla Casa Bianca di Trump appeared first on Il Post.

Casa Bianca come "Crazytown e il presidente Usa "un idiota". Le anticipazioni del libro di Bob Woodward : Le anticipazione esplosive sul nuovo libro del leggendario giornalista del Watergate, due volte premio Pulitzer, Bob Woodward, scuotono la Casa Bianca. Il volume in uscita il prossimo 11 settembre, "Fear: Trump in the White House", è uno spietato ritratto della West Wing, descritta come 'Crazytown', una gabbia di matti, "sempre sull'orlo di una crisi di nervi", guidata da "uno squilibrato" e anche "un idiota", il presidente Donald Trump. ...

"Trump è un idiota". Bufera sul capo di gabinetto della Casa Bianca. Ma lui smentisce tutto : ... firmato dal leggendario giornalista americano - due volte premio Pulitzer - Bob Woodward, che insieme a Carl Bernstein rivelò al mondo lo scandalo Watergate . Il suo Trump in the White House è in ...

Crazy Casa Bianca : New York. Il Washington Post pubblica alcuni episodi tratti da “Fear”, il nuovo libro scritto da Bob Woodward che uscirà l’11 settembre e descrive la Casa Bianca terribilmente disfunzionale e paranoica del presidente Donald Trump con espressioni come “colpo di stato amministrativo” ed “esaurimento n

Bianca Guaccero è la nuova padrona di Casa di “Detto Fatto”. Ecco tutte le novità di questa edizione : E’ Bianca Guaccero la nuova padrona di casa di “Detto Fatto”, un programma di successo del pomeriggio di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna, con la settima edizione, da lunedì 10 settembre alle 14:00. Confermato, al fianco della conduttrice, Giovanni Ciacci, presenza fissa del programma sin dalla prima edizione. “Detto Fatto” torna con la sua formula consolidata e amata dal pubblico e la nuova conduttrice, Bianca ...