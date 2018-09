Caro Di Maio | se non favorisce i ricchi non è una flat tax

Stefano Esposito : "Caro Di Maio - quella leggina l'abbiamo abrogata insieme" : La caccia aperta dai 5 Stelle ai conniventi politici di Autostrade per l'Italia ha puntato dritto al Pd. Coperture e favori, secondo Luigi Di Maio, hanno permesso ai Benetton di fare il bello e il cattivo tempo in cambio di finanziamenti per le campagne elettorali. Stefano Esposito, ex senatore e relatore del nuovo Codice degli appalti, si fa carico della difesa del Pd renziano e dell'ex ministro Graziano Delrio. Una difesa che poggia su due ...