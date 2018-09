Carige | Malacalza chiede al tribunale di bloccare la cordata di Mincione

Carige - i piccoli azionisti nella lista Mincione : 'Scelta sofferta lasciare Malacalza' : Genova - 'Nel momento della presentazione delle liste per il nuovo cda di Banca Carige l'apertura della Malacalza Investimenti alla presenza di un rappresentante dei piccoli azionisti si è trasformata ...

Carige : Malacalza - continuerò a investire - è impegno per Genova e per Liguria : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Vittorio Malacalza conferma il suo impegno futuro per Banca Carige, in un momento particolarmente delicato per Genova e per la Liguria. "Ho investito e continuerò ad investire in Carige, perché non dimentico che Carige nel passato ha dato un contributo essenziale allo s

Banca Carige - a un passo l'alleanza anti-Malacalza tra Volpi e Mincione : Genova - Hanno atteso l'ultimo giorno disponibile per scoprire le carte in vista del rinnovo del cda della Banca, ma la tattica c'entra solo fino a un certo punto. Gabriele Volpi e Raffaele Mincione ...

Carige - decade il cda Malacalza si porta al 24% : Vittorio Malacalza, ex vicepresidente di Carige, fa un passo indietro nella governance, non ricandidandosi per il cda, ma rafforza la presa sulla banca dove sale al 24% dal 20,6 per cento. E non manca ...

Carige - Malacalza sceglie Modiano e Innocenzi : Malacalza schiera Modiano, Innocenzi e Reichlin per la Carige 3.0 nel giorno in cui si dimette Giuseppe Pericu, rendendo superflua la revoca del consiglio in assemblea. L’azionista di maggioranza Malacalza Investimenti ha presentato la lista per il rinnovo del cda, stravolgendo la squadra uscente. Pietro Modiano, attuale presidente di Sea, è il cap...

Banca Carige - Malacalza Investimenti presenta lista per il CdA : Teleborsa, - Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, comunica di aver presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di ...

Carige - lista Malacalza con Modiano e Reichlin : Malacalza Investimenti, titolare del 23,95% di Carige, ha presentato i 10 nomi che compongono la lista per il prossimo Cda dell'Istituto ligure all'assemblea dei soci del prossimo 20 settembre. Tra i ...

Carige - la famiglia Malacalza presenta la lista : Modiano presidente - Innocenzi ad : Genova - Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, ha presentato la propria lista per il rinnovo del cda in vista dell'assemblea dei soci ...

Banca Carige - Malacalza Investimenti presenta lista per il CdA : Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, comunica di aver presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in ...

Carige - l'avvertimento di Malacalza al cda : 'Nessuno prenda decisioni straordinarie' : Genova - Nella tarda mattinata di ieri, poche ore prima dell'inizio della riunione del board Carige chiamato a dare una risposta alle richieste di chiarimento della Bce e al downgrade annunciato da ...

Carige in rosso - Malacalza anticipa l'addio al cda. L'ad Fiorentino : ma ce la faremo : Genova - Carige torna in rosso nei primi sei mesi e il consiglio di amministrazione perde anche Vittorio Malacalza , primo azionista dell'istituto, che anticipa le proprie dimissioni annunciate in ...

Banca Carige - Malacalza anticipa efficacia dimissioni : Teleborsa, - Vittorio Malacalza , Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha anticipato alla data del 3 agosto 2018 l'efficacia delle dimissioni dalla carica già presentate con lettera del ...

Banca Carige - Malacalza anticipa efficacia dimissioni : Vittorio Malacalza , Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha anticipato alla data del 3 agosto 2018 l' efficacia delle dimissioni dalla carica già presentate con lettera del 16 luglio ...

Carige - Malacalza vuole azzerare il cda : Malacalza Investimenti, azionista di riferimento, al 20,6%, di Carige, scende in campo e risponde all'ultimatum della Bce notificato all'istituto genovese venerdì scorso e comunicato al mercato ...