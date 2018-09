Candidato alla presidenza brasiliano Jair Bolsonaro accoltellato | VIDEO

Brasile - accoltellato Bolsonaro Candidato di estrema destra alla presidenziali di ottobre : Il Candidato di estrema destra è in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre. Colpito al fegato, non si teme per la sua vita

Centro destra autonomista popolare * coalizione di centrodx : ' nessuna lista sarà direttamente riconducibile alla figura del Candidato ... : ... la raccolta delle firme ed il deposito delle liste, mentre la commissione organizzativa avrà il compito di organizzare l'attività sul territorio e veicolare la proposta politica ed i punti ...

Vigilanza Bce : Andrea Enria Candidato alla presidenza : Andrea Enria, oggi presidente dell'Eba, Autorità bancaria europea,, mira a diventare il successore di Danièle Nouy, capo del Consiglio di sorveglianza Bce.

Brasile : Lula non può essere Candidato alla presidenza : ANSA, - SAN PAOLO, 1 SET - Luiz Inacio Lula da Silva non può presentarsi come candidato alla presidenza del Brasile nelle elezioni del prossimo 7 ottobre. Lo ha deciso il Tribunale Supremo Elettorale, ...

Brasile : Lula non può essere Candidato alla presidenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

morto John McCain - eroe di guerra e Candidato alla presidenza contro Obama. Aveva 81 anni : Ma la fine della sua carriera politica è stata caratterizzata dai forti scontri con Trump. McCain fu una delle poche e potenti voci repubblicane al Congresso a respingere le dichiarazioni spesso ...

Lula Candidato alla presidenza - Procura impugna : Il Pt ha sempre denunciato la condanna di Lula come una manovra politica per impedire al leader di sinistra di ritornare alla presidenza, confermando da mesi la volontà di candidarlo in ogni caso. "...

Brasile : generale vice del Candidato alle presidenziali Bolsonaro difende partecipazione dei militari alla vita politica : Brasilia, 10 ago 18:22 - , Agenzia Nova, - I militari devono partecipare di più alla vita politica brasiliana. Lo sostiene il generale della riserva Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente con il candidato delle destre Jair Bolsonaro. "Non possiamo rimanere nascosti nelle nostre ...

Rai - per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini Candidato di Forza Italia alla terza votazione : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della commissione di vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. C’era stata una fumata nera alle prime due votazioni: Barachini aveva ottenuto 18 voti alla prima votazione e 19 voti alla seconda votazione, insufficienti a raggiungere il quorum di 24 voti. L'articolo Rai, per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza ...