Camera | nel 2018 la spesa cresce a 969 | 2 milioni | +2%

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

Su Genova scontro alla Camera. Toninelli : pressioni per non pubblicare le concessioni. Da chi? : 'Nonostante le pressioni interne e esterne abbiamo reso pubbliche tutte le concessioni. Autostrade era una mangiatoia', dice il ministro delle Infrastrutture Le opposizioni chiedo di fare i nomi e ...

Crollo Genova - bagarre alla Camera sulle "pressioni" subite da Toninelli : Il ministro Toninelli, parlando in Aula alla Camera sul Crollo del ponte di Genova, ribadisce di aver subito "pressioni, interne ed esterne" e attacca i governi precedenti per aver favorito le ...

Ponte Morandi - Toninelli alla Camera : "Presto un decreto legge per Genova" : 18.18 - "Nonostante le pressioni, interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'Amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...

Ponte Morandi - Toninelli alla Camera : “Follia affidare ricostruzione ad Autostrade. Gronda? Sciacallaggio” : “Il governo è compatto nel ritenere che i lavori di ricostruzione del Ponte non possano essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità di non farlo crollare. Lasciare ad Autostrade per l’Italia la ricostruzione del viadotto sarebbe una follia e irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Aula alla Camera ...

Ponte Morandi - il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta : “Il governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare”. A dirlo, alla Camera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante le comunicazioni del governo sul crollo del Ponte a Genova. La diretta L'articolo Ponte Morandi, il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta ...

Entrano nella Camera di hotel mentre gli ospiti dormono per rubare : in carcere due 22enni del Gambia - : Ha bussato alla porta della Caserma per raccontare ai Carabinieri che qualcuno si era introdotto nella camera dell'hotel di Torre dell'Orso , dove pernottava. Tra l'altro mentre stava dormendo con la ...

Aretha Franklin - la Camera ardente/ Foto nella bara - Ariana Grande canterà al suo funerale : A Detroit è stata allestita la camera ardente di Aretha Franklin. La salma è in una bara d'orata, tutto è perfetto per la regina del soul che indossa un abito rosso(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:48:00 GMT)

ARETHA FRANKLIN - LA Camera ARDENTE/ Foto nella bara - domani i funerali : A Detroit è stata allestita la CAMERA ARDENTE di ARETHA FRANKLIN. La salma è in una bara d'orata, tutto è perfetto per la regina del soul che indossa un abito rosso(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Aretha Franklin - folla alla Camera ardente per il saluto alla regina del soul. Nella bara dorata con abito rosso e stiletti abbinati : Migliaia di fan hanno reso omaggio alla regina del soul Aretha Franklin a Detroit, facendo visita alla sua camera ardente. La cantante giaceva in una bara dorata, indossando un abito rosso e stiletti abbinati. La 76enne, amata in tutto il mondo, è morta di cancro il 16 agosto, chiudendo il sipario su una scintillante carriera durata sei decadi, rendendola una delle artiste più celebri d’America. L'articolo Aretha Franklin, folla alla ...

Aretha Franklin - regina anche nell'addio : tacchi a spillo rossi e bara d'oro alla Camera ardente : Un'oceanica folla di fan si è recata a rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, facendo visita alla sua camera ardente a Detroit. La cantante giaceva in una bara dorata attorniata da grandissimi vasi di rose, indossando un abito rosso e scarpe con tacco vertiginoso, rigorosamente abbinate.La 76enne, amata in tutto il mondo, è scomparsa il 16 agosto dopo una lunga malattia, chiudendo il sipario su una lunga e fortunata ...

Albisola Superiore - musica da Camera di Puccini nell'oratorio di Santa Maria Maggiore : Venerdì 31 agosto, alle 21.15, nell'oratorio di Santa Maria Maggiore accanto alla chiesa parrocchiale di San Nicolò ad Albisola Superiore, si terrà il concerto dal titolo "Il Puccini che non ti ...

Privatizzazione autostrade - Toninelli in audizione alla Camera incolpa D’Alema. Applausi dal Pd : www.forum.spinoza.it L'articolo Privatizzazione autostrade, Toninelli in audizione alla Camera incolpa D’Alema. Applausi dal Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il primo smartphone con fotoCamera integrata nel display potrebbe arrivare già dal prossimo anno : L’anno prossimo potremo forse dire addio al notch con l’arrivo del primo smartphone con la fotocamera anteriore integrata direttamente nel display. Con la corsa […] L'articolo Il primo smartphone con fotocamera integrata nel display potrebbe arrivare già dal prossimo anno proviene da TuttoAndroid.