Calcio in tv | Germania-Francia

Calciomercato chiuso : i colpi last minute in Spagna - Francia a Germania : In Italia quest'anno la scadenza è stata anticipata rispetto a quella consueta del 31 agosto, in molti altri Paesi invece il Calciomercato è stato protagonista fino alla fine del mese. Trattative ...

Germania - Ozil lascia la nazionale e parla di razzismo. I problemi della Merkel si riflettono nel Calcio : “Agli occhi di Rheinard Grindel, il presidente della nostra federazione, io sono tedesco quando la Mannschaft, la nostra nazionale, vince. Ma sono un immigrato quando perdiamo”, ha scritto su Twitter Mesut Özil, il talentuoso centrocampista di origine turca della nazionale tedesca che un mese fa è tornata in patria da Russia 2018 con le pive in saccoccia, eliminata ai gironi, un’onta per chi aveva conquistato il titolo mondiale nel 2014. ...

Calcio femminile - Europei U19 2018 : Italia eliminata ai gironi - la Germania vince 2-0 : L’Italia è stata eliminata dagli Europei U19 di Calcio femminile. Le azzurrine sono state sconfitte dalla Germania per 2-0 nell’ultima partita del girone e incappano così nel terzo ko consecutivo mentre le tedesche volano in semifinale insieme all’Olanda che oggi ha battuto la Danimarca per 3-1. La nostra Nazionale si schiera in campo con il 4-3-3: Lauria, Panzeri, Pettenuzzo, Merlo, Santoro, Caruso, Regazzoli, Soffia, Glionna, ...

La partita più vista dei gironi dei Mondiali di Calcio è stata Germania-Messico - con 215 milioni di ascolti globali : Secondo i dati raccolti e presentati oggi dalla FIFA, la partita della fase a gironi dei Mondiali di calcio che ha registrato più ascolti è stata Germania-Messico, con 215 milioni telespettatori globali. Germania-Messico, rispettivamente il settimo e il quinto paese The post La partita più vista dei gironi dei Mondiali di calcio è stata Germania-Messico, con 215 milioni di ascolti globali appeared first on Il Post.

Mondiali - la clamorosa “gufata” di Fassino alla Germania : “nel Calcio sono grandi grazie allo ius Soli - l’Italia prenda esempio da loro” : Mondiali– “L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali? Il nostro calcio va rinnovato. Ricordo che una delle cose che ha favorito il rinnovo del calcio tedesco, dopo una crisi molto dura, è stata la legge sulla cittadinanza che Schröder approvò. Non voglio mescolare calcio con politica, ma dico che lo Ius Soli può contribuire a questa innovazione”. Lo aveva dichiarato in novembre a Omnibus l’ex sindaco Pd di Torino, Piero Fassino, ...

La profezia di Fassino sulla Germania : "Con lo ius soli fa grande Calcio" : È successo ancora. Un'altra profezia di Piero Fassino, seppure al contrario. Se l'ex sindaco di Torino ci aveva abituati a preconizzare le disfatte politiche di uomini e partiti poi ascesi ai maggiori successi, questa volta l'esponente del Pd "colpisce" un'altra volta. Ma in ambito calcistico.All'indomani della clamorosa eliminazione della Germania dalla fase a gironi del Campionato Mondiale di calcio, sul web torna a circolare un video che ...

Il Calcio che non ti aspetti : Germania fuori dai Mondiali e Milan fuori dalle coppe : Si potrebbe chiamare il calcio che non ti aspetti quello che ha caratterizzato il 'mondo del pallone' negli ultimi giorni. Già il fatto che l'Italia, anche se solo per la terza volta nella sua storia (era successo nel 1930 e nel 1958), non partecipi ai Mondiali la dice lunga sui nuovi equilibri che si stanno creando sui campi. A questo si aggiunga la clamorosa eliminazione dei campioni in carica della Germania. Per finire, è appena giunta la ...