Calcio | amichevole Under21 | Slovacchia-Italia 3-0 Il CT azzurro Luigi Di Biagio | “Mi

(Di giovedì 6 settembre 2018) L’under 21 diè uscita sconfitta per 3-0 dall’contro i pari età dellain una gara a senso unico, chiusa già ad inizio ripresa. Al termine della partita il tecnico degli azzurrini,Di, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport, che lo hanno intercettato subito dopo il fischio finale. Il CT dell’Under 21 ha dichiarato a caldo: “La partita non è andata come avremmo voluto. Non abbiamo avuto molto il dominio del gioco, abbiamo perso le misure. Nel primo tempo siamo mancati negli ultimi 30 metri dove in alcune situazioni non abbiamo trovato la giusta giocata“.sovrastata soprattutto nella zona mediana del campo: “Quando non ci sono geometrie, non ci sono passaggi corretti si perdono le distanze e si perde fiducia ed è quello che è accaduto oggi. E’ normale che a settembre abbiamo ...