Cagliari | Castro decide il testo con l' Olbia Termina 1-0

DIRETTA / Cagliari Olbia (risultato finale 1-0) streaming video e tv : decide Castro! : DIRETTA Cagliari Olbia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Terralba, amichevole durante la sosta per le nazionali(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:38:00 GMT)

Serie A Cagliari - allenamento mattutino. C'è Castro : Cagliari - Rossoblù di nuovo in campo in vista della trasferta di campionato sul campo dell' Atalanta . Torna in gruppo Lucas Castro . Attivazione a secco per cominciare, poi esercizi sulla fase ...

Castro : “felice di essere qui. Maran mi ha voluto a Cagliari” : E’ arrivato a Cagliari dal Chievo fortemente voluto da Maran, che lo avuto prima a Catania e poi a Verona. Dal preritiro di Aritzo, paese di montagna in provincia di Nuoro, Lucas Castro si presenta così: “Il presidente Giulini e il ds Carli mi hanno cercato con insistenza, il fatto poi che ci fosse il mister è stato un altro dettaglio a favore: la scelta per me è stata velocissima. Ho trovato una società che vuole fare le cose ...

Castro - Maran mi ha voluto a Cagliari : ANSA, - ARITZO, NUORO,, 7 LUG - E' arrivato a Cagliari dal Chievo fortemente voluto da Maran, che lo avuto prima a Catania e poi a Verona. Dal preritiro di Aritzo, paese di montagna in provincia di ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : colpo Castro : Cagliari - Lucas Castro è ufficialmente un giocatore del Cagliari : il club sardo ha annunciato l'acquisto dal Chievo del centrocampista argentino nativo di La Plata, che ha firmato fino al 2021. ...

Cagliari - ufficiale l’arrivo di Castro : la formula non è quella “attesa” : Lucas Castro arriva a Cagliari dal Chievo Verona, il club sardo si è accaparrato il centrocampista richiesto da Maran Il Cagliari ha acquistato il centrocampista del Chievo Verona, Lucas Castro. La formula, contrariamente alle voci degli ultimi giorni, non prevede l’inserimento di Ionita nell’affare, il quale dunque resterà alla corte di mister Maran. Ecco il comunicato del Cagliari: “Il Cagliari Calcio annuncia ...

Calciomercato : il Cagliari insiste per Castro del Chievo : Il Cagliari cerca il centrocampista Castro del Chievo. Ma il club di Campedelli vuole in cambio Ionita e soldi. Lo ha detto il presidente Tommaso Giulini a margine di una conferenza stampa alla Sardegna Arena sulla presentazione di una mostra di artigianato sardo tutta in rossoblù. Giulini ha ribadito l’importanza di Ionita per il futuro della squadra, anche se non ha chiuso definitivamente le porte alla trattativa con il club ...