Buzzi Unicem investe in Brasile

Piazza Affari : seduta difficile per Buzzi Unicem : Aggressivo avvitamento per la società attiva nel settore del cemento , che tratta in perdita del 2,09% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Buzzi Unicem rileva un allentamento ...

Andamento positivo per l'indice del settore costruzioni italiano - +1 - 40% - - giornata euforica per Buzzi Unicem : Teleborsa, - Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha ...

Andamento positivo per l'indice del settore costruzioni italiano - +1 - 40% - - giornata euforica per Buzzi Unicem : Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a 30.

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Buzzi Unicem : Brillante rialzo per la società attiva nel settore del cemento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,98%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Buzzi Unicem ...

In calo l'indice del settore Costruzioni italiano - -2 - 34% - - perde molto Buzzi Unicem : Teleborsa, - Scivola il settore Costruzioni a Milano, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials chiude a quota 32.335,74 ...

Buzzi Unicem maglia nera del FTSE MIB : Teleborsa, - Aggressivo ribasso per Buzzi Unicem, che passa di mano in perdita del 3,97%. Il titolo già venduto nella prima parte della seduta risente delle valutazioni negative espresse dagli ...

Buzzi Unicem maglia nera del FTSE MIB : Aggressivo ribasso per Buzzi Unicem , che passa di mano in perdita del 3,97%. Il titolo già venduto nella prima parte della seduta risente delle valutazioni negative espresse dagli analisti di Equita ...

Male Buzzi Unicem sul mercato azionario di Piazza Affari : Pressione sulla società attiva nel settore del cemento , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,66%. La tendenza ad una settimana di Buzzi Unicem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...