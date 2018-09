Brasile | agguato al comizio | accoltellato Bolsonaro | candidato di destra

ilgiornale

(Di giovedì 6 settembre 2018) Jairdialle presidenziali del 7 ottobre in, è stato ferito da coltellate durante un evento elettorale nello Stato di Minas Gerais, nel sud-est del Paese., in netto vantaggio nei sondaggi, ha riportato solo lievi ferite ed è stato portato in salvo. L'aggressore è stato fermato e identificato come Adélio Bispo de Oliveira e sarebbe un sostenitore di Lula; secondo i media locali, sul proprio profilo Facebook avrebbe pubblicato foto di manifestazioni per la messa in libertà dell'ex presidente, che non potrà partecipare alle elezioni.è ilpiù controverso della corsa elettorale brasiliana: apertamente omofobo, ha più volte dichiarato di apprezzare la dittatura militare degli anni Sessanta-Ottanta e ha insultato in pubblico le donne (chiedendo per loro uno stipendio più basso). Ma l'ex ufficiale militare, amato sui social e ...