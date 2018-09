Brasile | accoltellato il candidato presidente Bolsonaro

Brasile - agguato al comizio : accoltellato il candidato di destra Video : l’aggressione : Il candidato di estrema destra è in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre. Colpito al fegato, non si teme per la sua vita

Brasile - il candidato alla presidenza Jair Bolsonaro accoltellato. Polizia : “Aggressore simpatizzante di Lula” : Jair Bolsonaro, il candidato alla presidente del Brasile in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre è stato accoltellato oggi mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. Secondo fonti del suo partito, Bolsonaro, esponente di estrema destra, è stato colpito al fegato ma non si teme per la sua vita. La Polizia ha detto che l’accoltellatore è stato arrestato. L’aggressore, ...